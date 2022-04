Auf der Versammlung am Montagabend in der Schützenhalle in Frede wurde beschlossen, eine Unterschriftenaktion gegen das Projekt zu starten. Die Unterschriftenlisten will Heinz-Ludwig Liepert, Initiator des Bürgerprotestes, zusammen mit den Einwendungen betroffener Bürger am Montag bei der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden abgeben.