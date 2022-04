„Es ist unglaublich fürchterlich, dass eine derartig schlimme Katastrophe ein Volk trifft, das schon so viele Jahrzehnte unter extremer Armut, Gewalt und Unruhen leidet“, sagte Jolie.

Hip-Hop-Star Wyclef Jean bat um sofortige Hilfe für die Erdbebenopfer in seinem Geburtsland Haiti. „Wir müssen sofort handeln“, drängte er in seinem Spendenaufruf. Man müsse alles unternehmen, damit diese Katastrophe nicht noch schlimmer werde. Er war kurz nach Bekanntwerden des Bebens nach Haiti gereist, um sich dort um seine Familie und Mitarbeiter seiner Wohlfahrtsorganisation „Yéle Haiti“ zu kümmern, teilte sein Sprecher nach Angaben der „Los Angeles Times“ mit. Jolie und Pitt hatten in den vergangenen Jahren zusammen mit Wyclef Jean das Land häufiger besucht und die 2005 ins Leben gerufene Hilfsinitiative des Musikers unterstützt.

Auch die Schauspieler Lindsay Lohan, Jessica Alba und Ben Stiller appellierten an ihre Fans, über „Yéle Haiti“ und andere Organisationen für die Opfer zu spenden. „Ich will so viel wie möglich tun“, twitterte Lohan. „Coldplay“-Sänger Chris Martin machte sich für die Katastrophenhilfe von Oxfam stark.