Das Auktionshaus Christie's versteigerte nach eigenen Angaben bei seiner «Green Auction» am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York außerdem Luxus-Güter und Kunstwerke im Wert von insgesamt 1,3 Millionen Dollar. Ein Werk des britischen Künstlers Damien Hirst «All You Need is Jealousy», das ein grünes Herz mit Schmetterlingen zeigt, kam für 92 000 Dollar unter den Hammer.