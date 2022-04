Auch wenn sich die jetzt angekündigte Abwicklung des traditionsreichen Unternehmens schon seit Längerem abgezeichnet hat. „Das ist nicht schön, war aber abzusehen“, sagt Klaus Dieter Müller, der seinen Quelle-Shop seit 18 Jahren an der Tannenburgstraße in Osnabrück-Schinkel betreibt. Was jetzt mit seinem Laden geschieht, weiß er nicht: „Wir warten ab. Mehr können wir nicht tun.“

Ähnlich pragmatisch betrachtet Jürgen Teßmann aus Wallenhorst die aktuelle Abwärtsentwicklung des Versandhausriesen aus Fürth. „Wir müssen das Wochenende abwarten“, sagt der Unternehmer, der das seit rund 20 Jahren bestehende Geschäft erst vor einem Dreivierteljahr von seinem Vorgänger übernommen hat. Erst dann, so habe Quelle die Shop-Betreiber schriftlich informiert, werde es Einzelheiten über die Zukunft der Shops geben.

Mit einem endgültigen Aus rechnet Teßmann nicht. Seines Wissens nach sollen nämlich nicht alle Shops geschlossen werden. Insbesondere nicht diejenigen, die nach einem neuen Konzept betrieben würden: „Und zu denen gehören wir“, gibt sich Teßmann vorsichtig optimistisch, dass er sein noch junges Unternehmen fortführen kann.

Deutliche Worte findet Günter Bott vom Quelle-Bestellshop in Glandorf. In letzter Zeit habe man schon gemerkt, dass in der Zentrale nicht mehr alles rund gelaufen sei: „Ich habe das Gefühl. dass die gar nichts mehr auf Lager haben. Als ob die jeden Artikel einzeln herstellen müssten.“ Teilweise habe die Bearbeitung von Bestellungen bis zu dreimal so lange gedauert wie früher.

Das fänden die Kunden natürlich nicht so toll, so Bott: „Viele sagen, ach das dauert eh so lange. Wenn es bis dann und dann nicht da ist, schickt es ruhig zurück.“ Die Entwicklung habe wohl auch etwas mit dem veränderten Verhalten der Kunden zu tun. Immer mehr bestellten ihre Ware im Internet. „In die Shops kommen die, die das Porto sparen wollen.“

Wie es künftig weitergeht, wisse er auch nicht, sagt Bott. Ganz hart werde es ihn aber nicht treffen: „Der Bestellshop ist nicht unser einziges Standbein.“