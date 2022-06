Der Musiker erhielt die Auszeichnung - eine Bronzebüste des Theologen und Humanisten Philipp Melanchthon (1497-1560) - am Donnerstag in Erfurt für sein bürgerschaftliches und soziales Engagement.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier, würdigte den Leipziger in seiner Laudatio als einen Mann, der sich wie kaum ein anderer Künstler verpflichtet fühle, sich einzumischen - gegen Rechtsextremismus, für Flüchtlinge und Ausländer, für die Belange von Kindern. «Er nutzt seine Prominenz für Menschen, die in der Gesellschaft entweder ohne Stimme sind oder die nur schwer gehört werden», sagte Steinmeier. Krumbiegel sagte: «Ich will mit diesem Humanistenpreis Menschen ermutigen, die nicht das Podium haben wie ich, Courage zu zeigen.»

Der Altphilologenverband verleiht den undotierten Preis alle zwei Jahre an Persönlichkeiten, die vorbildhaft das Zusammenwirken von geistiger Bildung und aktivem Eintreten für das Gemeinwohl verkörpern. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der deutsch-französische Publizist Alfred Grosser oder der Anti-Mafia-Kämpfer Leoluca Orlando.