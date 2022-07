Der 27-Jährige Queen-Enkel nahm seinen Beitrag zu dem Song «Sing» während eines Besuches in Jamaika auf, wie am Freitag in London verlautete. Geschrieben wurde das Stück von Barlow und Musical-König Andrew Lloyd Webber. Auf die Frage, ob Prinz Harry musikalisches Talent habe, antwortete Barlow klar heraus: «Nein.» Harry habe von Anfang an gesagt, er wolle nicht singen.

Für das Stück, das am Freitag erstmals im Radio gespielt werden und später als Teil einer Platte zum Thronjubiläum erscheinen sollte, reiste Barlow durch mehrere Länder des Staatenbundes Commonwealth. Er nahm unter anderem in Australien und Kenia Musiker und Sänger auf, und mischte später in den legendären Abbey Road Studios in London alles zusammen. Zu hören ist auch ein Chor von Ehefrauen britischer Soldaten. Live aufgeführt wird «Sing» beim Konzert zum Thronjubiläum am 4. Juni vor dem Buckingham Palast.