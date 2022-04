Für ihre dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen hatte die BA 2004 die Akkreditierung erhalten.

Nun stand die Reakkreditierung an. Den Worten von Geschäftsführer Dr. Wolfgang Arens-Fischer und dem Vorsitzenden des Trägervereins Hendrik Kampmann zufolge attestierte die Akkreditierungsagentur aus Hannover der emsländischen Bildungseinrichtung erneut eine hervorragende Arbeit, insbesondere bei der Verzahnung von theoretischen und praktischen Studienanteilen. Die Überprüfung beschränkt sich nicht auf die Sichtung umfangreichen Datenmaterials, das die BA zur Verfügung stellte. Die Gutachtergruppe mit Vertretern aus Hochschulen, Wirtschaft und der Studierenden war auch vor Ort, sprach mit Dozenten und jungen Leuten über die Stärken und Schwächen des BA-Studiums, machte sich also ein eigenes Bild vom Betrieb der Berufsakademie. Gefragt wurde außerdem danach, wie das Studienprogramm in die Region passe und wie es um die In-frastruktur bestellt sei. Die Antworten waren offensichtlich durchweg positiv, denn die BA erhielt die Reakkreditierung für einen Zeitraum von sieben Jahren – das ist das zeitliche Maximum dessen, was möglich ist.

Wie Dr. Arens-Fischer ausführte, kann eine Akkreditierung auch vorläufig ausgestellt werden bzw. für einen Zeitraum von drei, fünf oder sieben Jahren. Eine solche Bescheinigung könne auch gänzlich abgelehnt werden, wenn die Qualität der eingereichten Unterlagen nicht ausreiche.

„Die für einen Zeitraum von sieben Jahren ausgesprochene Reakkreditierung ist ein Indiz dafür, dass wir gut gearbeitet haben“, betonte Arens-Fischers Kollege Prof. Dr. Ralf Westerbusch. Auch Hendrik Kampmann zeigte sich sehr erfreut über das gute Abschneiden der BA. „Die Unternehmen legen großen Wert auf einen funktionierenden Transfer von theoretischem Fachwissen in die berufliche Praxis“, hob der Lingener Unternehmer hervor.