Mit der Veranstaltungsreihe „Preußen zum Kaffee“ in der Gaststätte Burg Ravensberg unter den Bildern sämtlicher Hohenzollern wird es ab Samstag, 16. Januar, um 15 Uhr fundierte Informationen zu der in fünf Abschnitte eingeteilten fünfhundertjährigen Geschichte des Hauses Brandenburg/Preußen geben.

Als das Geschlecht der Herzöge von Jülich, Berg und Kleve, Grafen von Mark und Ravensberg, im Jahr 1609 ausstarb, erhoben mehrere europäische Adelshäuser Ansprüche auf das Erbe. Den „Jülich-Berg-Klevischen Erbfolgestreit“ legten der Kurfürst von Brandenburg und der Graf zu Pfalz-Neuburg erst im Vertrag von Xanten im Jahr 1614 bei. Kleve, Mark und Ravensberg kamen damals zu Brandenburg.

Den Auftakt der Reihe gestaltet am Samstag, 16. Januar, um 15 Uhr Wolfhart Kansteiner, der über „Die Hohenzollern in Brandenburg“ spricht. Ihm folgt am Samstag, 23. Januar, ebenfalls zur besten Kaffeezeit um 15 Uhr Dr. Richard Sautmann mit dem Thema „Die Hohenzollern werden Preußen“.

Die Reihe wird fortgesetzt am darauffolgenden Samstag, 30. Januar. Gernot Kiesling berichtet um 15 Uhr über „Den Soldatenkönig und Friedrich den Großen“. Carl-Heinz Beune spricht am Samstag, 6. Februar, um 15 Uhr über „Revolution und Romantik“. Den jüngsten Abschnitt des beleuchteten Zeitraums behandelt Dr. Richard Sautmann am Samstag, 13. Februar, um 15 Uhr mit dem Thema „Das alte Preußen im neuen Reich“.