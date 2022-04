Als um zehn nach sieben der Zug aus Quakenbrück in Bramsche eintraf, war dieser bereits voll besetzt. Die rund 120 wartenden Pendler waren fassungslos, dass die Nordwestbahn zur Hauptverkehrszeit nur einen einzigen Triebwagen eingesetzt hatte. Am Bahnsteig habe ein heilloses Chaos geherrscht, berichtete Kathrin Claus. Alle Fahrgäste hätten versucht, sich noch in den ,,Lint 41" zu quetschen - einige ohne Erfolg. Sie mussten auf die nächste Verbindung warten. Der Zug kam schließlich mit 20 Minuten Verspätung im Osnabrücker Hauptbahnhof an.