Sein Drehbuchautor, Aaron Sorkin, und Ben Mezrich, der Autor des Buchs «The Accidental Billionaires» (deutscher Titel: «Milliardär per Zufall: Die Gründung von Facebook - eine Geschichte über Sex, Geld, Freundschaft und Betrug»), das dem «Social Network»-Script zugrundeliegt, wurden in Los Angeles gefeiert. Sie erhielten bei einer Gala mit Helen Mirren und Nancy Sinatra den USC Libraries Scripter Award, berichtete der «Hollywood Reporter».

Die renommierten Preise werden seit 23 Jahren von den «Freunden der Universität von Südkalifornien» für die beste filmische Adaption eines literarischen Werks vergeben. Vor zwei Jahren war die Ehre an den anschließenden Oscar-Gewinner «Slumdog Millionär» gegangen. «The Social Network» geht mit acht Nominierungen in die Oscar-Nacht am 27. Februar. «The King's Speech» kann sogar auf 12 Oscars hoffen.

Das Schreiber-Team Sorkin/Mezrich stach bei der Preisverleihung die Autoren der Filme «127 Hours» (Danny Boyle und Simon Beaufoy), «The Ghost Writer» (Roman Polanski und Robert Harris), «True Grit» (Joel und Ethan Coen sowie Charles Portis) und «Winter's Bone» (Debra Ganik und Anne Rosselini sowie Daniel Woodrell) aus.