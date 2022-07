Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Präsident Ewald: Erster Tag der Zukunft der Raiba Emsland-Mitte 08.08.2001, 22:00 Uhr

Mit einer faustdicken Überraschung hat am Mittwochabend im Festzelt auf dem Schützenplatz in Klein-Berßen die Generalversammlung der Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG begonnen. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Martin Feldmeier sowie sein Stellvertreter Bernhard Feldmann legten unter tosendem Applaus des Publikums ihre Ämter nieder. Damit machten beide den Weg frei für das von der Verbandsspitze in Oldenburg ausgearbeitete Konzept eines Neuanfangs. In mehreren Abstimmungen folgten die 1087 anwesenden ,,Genossen", die zudem noch Vollmachten von weiteren 658 Mitgliedern mitgebracht hatten, den Vorschlägen der Verbandsspitze.