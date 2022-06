Die RWE Power unterstützt das Freiwilligenzentrum in Lingen. Von links: Kraftwerksleiter Dr. Hubertus Flügge, SKM-Vorsitzender Heinz Rolfes und SKM-Geschäftsführer Günter Rohoff. FOTO: Thomas Pertz up-down up-down Vermischtes Power für das Freiwilligenzentrum 23.04.2010, 19:00 Uhr

Strahlende Gesichter gab es in der Runde im Freiwilligenzentrum (FZL) an der Lindenstraße 13 in Lingen. Und das nicht ohne Grund: mit 60 000 Euro unterstützt die RWE Power am Kraftwerksstandort Lingen über einen Zeitraum von drei Jahren die Arbeit des FZL. Einen überdimensionalen Scheck überreichte deshalb Kraftwerksdirektor Dr. Hubertus Flügge an den SKM-Vorsitzenden Heinz Rolfes und Geschäftsführer Günter Rohoff.