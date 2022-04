Überhaupt ist es ein Fehler, über Fehler zu sprechen - schlimmstenfalls könnte man aus ihnen ja lernen. Das schreibt Ihnen einer, der es wissen muss: Wir bei der Zeitung kennen uns aus mit Fehlern, wir machen nämlich ab und zu welche. So wie gestern an dieser Stelle. Und dann auch noch gleich im ersten Wort: Das '"'Dass'"' hatten wir mit einem s zu wenig geschrieben - also '"'das'"' statt '"'dass'"'.