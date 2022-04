Die Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften in Meppen habe geraten, schnellstmöglich einen entsprechenden Antrag einzureichen, so Grote. Der Rat fasste ohne Aussprache den entsprechenden Beschluss. Bereits im Jahre 1987 hatte die Gemeinde Surwold die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm beantragt und ein Jahr später die Genehmigung für den Ortsteil Börgerwald erhalten.

Der vom Rat einstimmig verabschiedete Haushaltsplan der Gemeinde weist für das laufende Jahr im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 102700 Euro aus. Insgesamt wird mit einer Kreditaufnahme von rund 113000 Euro geplant. Im Verwaltungshaushalt stehen Einnahmen von 1995100 Euro Ausgaben in Höhe von 2097800 Euro gegenüber. Der Vermögenshaushalt ist mit Einnahmen und Ausgaben in jeweiliger Höhe von 381300 Euro ausgeglichen.

Wie Bürgermeister Wilhelm Grote in der Ratssitzung erläuterte, musste der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem letzten Jahr um 188000 Euro auf 450000 Euro verringert werden. Parallel wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage mit einem „Weniger“ von 213000 Euro und damit mit „nur“ 85000 Euro kalkuliert. Der Anteil an der Einkommensteuer wurde um 86000 Euro auf 520000 Euro erhöht. Grote erklärte, dass die im vergangenen Jahr deutlich gewachsene Steuereinnahmekraft der Gemeinde eine Erhöhung der Kreisumlage nach sich ziehe. Diese werde mit 48,5 Prozent der Steuereinnahmekraft berechnet und betrage im laufenden Jahr 719000 Euro gegenüber 586700 Euro im Jahre 2006.

Für den Kindergarten im Ortsteil Börgerwald, der ab August weiterhin mit zwei Gruppen geführt wird, ist ein Defizitausgleich von 50000 Euro eingeplant. Im Kindergarten in Börgermoor, so der Bürgermeister, müsse von vier auf drei Gruppen reduziert werden. Dort belaufe sich das Defizit auf 85000 Euro. Die Ursache für den Rückgang der Kinderzahl auf 75 erklärte er mit der Tatsache, dass in diesem Jahr insgesamt 45 Kinder in die Grundschule wechseln würden. Der Rat verabschiedete den Etat ohne Diskussion einstimmig.