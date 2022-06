Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Positiv 14.05.2008, 22:00 Uhr

Mit der Solidarität ist das so eine Sache. Gerade, wenn man sie am nötigsten hätte, liegt sie oft in unerreichbarer Weite. Kein Wunder, möchte man meinen. In Zeiten, in denen scheinbar jeder nur noch sich selbst der Nächste zu sein hat und politisch gewollte Auswüchse wie die „Ich-AG“ nur als Spitze eines sozial erkalteten Eisbergs erscheinen, ist es schwierig geworden, den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu richten.