Jetzt der Neuanfang: Ganz bescheiden unter einer Dachschräge in Niks Zimmer haben sich die Zweitplatzierten auf die Bettkante gesetzt, eine Kamera aufgestellt und sich über das Netz in die Herzen der Fans gesungen. Die Berlinerin Elif Demirezer (17) dichtete das Dankeschönlied «Frei alleine zu zweit», stellte das Video dazu auf die Internet-Plattform YouTube. Und die Fans klickten die beiden auf dem Bett mit fast 300 000 Klicks in den (Internet-)Pophimmel - aus dem die Sieger der Show, Vanessa und Leo, gerade zu fallen drohen.

Denn das Album von Vanessa und Leo schaffte es in der Woche nach Veröffentlichung nur auf Platz 47, die Single stieg auf Platz 16 der Charts von Media Control und sackte dann ab. Im Vergleich zu anderen bei «Popstars» geschmiedeten Bands wie No Angels, Monrose oder Bro'Sis ist das ein kapitaler Fehlstart. Vielleicht war der Bandname, den der Fernsehsender vorschrieb, eine unglückliche Wahl: Some & Any. In der Arena hatten Buh-Rufe die Bekanntgabe quittiert.

Beide Finalduos hatten den Song und das gesamte Album «First Shot» zuvor in ihrer eigenen Version aufgenommen. Das Glück schien sich schon wenige Stunden nach dem Finale zu drehen, als die Alternativ- Version der ersten Single «Last Man Standing» von Elif und Nik mehr Download-Klicks hatte als der Gesang der Sieger. «Irgendwann war dann unsere rockigere Version des Songs aus dem Internet verschwunden», sagt Nik Dennin, der in Brieselang in Brandenburg lebt.

Plötzlich im Schatten: Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses waren die Fernsehkameras fortan nur noch auf Vanessa und Leo gerichtet, die ihren Sieg gegen das hoch favorisierte Duo Elif und Nik selbst kaum glauben konnten. «Wir hatten noch nicht einmal die Chance, uns zu verabschieden», sagt Abiturient Nik (18). Immerhin druckte die Jugendzeitschrift «Bravo» nach dem Finale ein Poster der beiden mit der Unterzeile: «Popstars der Herzen».

An diesem Ehrentitel wollen die beiden festhalten. In legerer Freizeitkleidung streicht Elif im Videoclip über die Saiten ihrer Gitarre und singt «Ich bin frei, alleine zu zweit./ Lass den Mensch doch einfach Mensch sein.» Mit diesen Zeilen haben die beiden aus Berlin und Brandenburg ihre Erlebnisse bei dem «Popstars»-Casting verarbeitet, bei dem manches «manchmal verzerrt» wiedergegeben worden sei, wie Nik erzählt. Er habe Elif kurz vor dem ersten Casting in Berlin kennengelernt. Ein Gerücht zerstreut er: «Ein Paar sind wir nicht, wir verstehen uns nur gut und machen Musik zusammen.»