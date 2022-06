Doch er tut es nicht. Die Gitarre liegt sowieso im Kofferraum. Also redet er, wie ein Wasserfall. Wovon der 38-Jährige sonst in seinen Liedern singt, erklärt er beim improvisierten Interview auf der Autobahn - passend zu seinem neuen Album «König der Straßen». Denn Pohlmann ist nach langer Zeit im Studio wieder unterwegs - zunächst auf Werbe-, bald auf Konzert-Tour. «Wir werden viel unterwegs sein. Endlich wieder.»

Doch seine Plattenfirma EMI bewies Geduld und will es jetzt nochmal mit Pohlmann wissen: Es wurde viel gebastelt am neuen Album, etliches umgeworfen und immer wieder neu arrangiert. Er musste sich von seiner heiß geliebten Akustikgitarre verabschieden, die E-Gitarre dominiert. Also Musik für die große Bühne und nicht mehr fürs Lagerfeuer? «Lagerfeuer auf der Bühne», sagt Pohlmann und grinst.

Fast drei Jahre musste Pohlmann darauf warten. So lange dauerte es vom zweiten bis zum dritten Album, das an diesem Freitag erscheint. Der Titel «König der Straßen» - eine Anspielung auf entbehrungsreiche Zeiten als Straßenmusiker? «Nein, ein echter Straßenmusiker war ich nie. Das habe ich zwei-, dreimal gemacht, mit aufgeklapptem Gitarrenkoffer. Das hat mir nicht gefallen, das ist nicht meine Welt. Da musst du ständig gegen den Krach der Straße ansingen und spielst nur so nebenbei.»

Der Klang sei größer, poppiger - in den Mainstream-Kitsch-Pop will er aber nicht abgleiten. Tut er auch nicht. Die Texte sind weiter intelligent und witzig, manchmal mit Tiefgang, häufig mit Gefühl, erzählen vom Leben. Die erste Single «Für Dich» ist eine Freundschaftserklärung an eine verflossene Liebe, in «Unten im Meer» singt er gegen die Zerstörung der Meere und ihrer Bewohner («Das ist mir extrem wichtig»), der Titelsong «König der Straßen» ist ein Blick auf die hektische, globalisierte Welt und der Aufruf, das Leben anders anzugehen. «Eine Pennerphilosophie: Zufriedenheit zu entwickeln mit weniger und eine Gelassenheit zu üben gegen die ganze Hetzerei und den Stress.»

Etwas, das sich wie ein roter Faden durch Ingo Pohlmanns Leben zieht. Als Teenager hatte er keinen Bock mehr auf Schule und machte eine Maurerlehre in Papas Baufirma in Rheda-Wiedenbrück. Doch der Bau war nur die Leidenschaft seines Vaters, nicht seine («Dazu bin ich wohl zu zartbesaitet»). Er holte das Abitur nach in Münster und machte hemmungslos Musik: Rock, Grunge, Metal, mit wildem Haar und viel Bier. «Wir haben das Image vom Rock'n'Roll gelebt, waren häufig betrunken auf der Bühne, aufmüpfig und respektlos.»

Die langen Haare und der Kurt-Cobain-Look sind geblieben, sonst nicht viel. «Irgendwann wollte ich deutsche Texte singen, habe angefangen, meine eigenen Lieder zu schreiben.» Der Pop-Liedermacher Pohlmann war geboren. Betrunken auf die Bühne? Das gibt es heute auch nicht mehr. «Ich will das Publikum wahrnehmen, will das Ganze bewusst erleben und nicht durch eine Nebelwand.» So soll es auch bei der «König der Straßen»-Tour werden, die im November beginnt.

Tourdaten: 1.11. Münster, 2.11. Köln, 3.11. Dortmund, 5.11. Bremen, 7.11. Kiel, 8.11. Lüneburg, 10.11. München, 11.11. Stuttgart, 12.11. Kempten, 15.11. Essen, 16.11. Berlin, 17.11. Hamburg. Weitere Termine im März 2011.