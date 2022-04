Denn 2011 war auch das Jahr der Frauenstimmen, der sanft hauchenden ebenso wie der kraftvoll-dynamischen. Diese oder jene sei die legitime Erbin von Amy Winehouse, hieß es sehr oft. Dabei ist dieser Vergleich gar nicht nötig. Die französische Chanson-Popkünstlerin Zaz, die kanadische Songwriterin Leslie Feist, das belgische Soul-Talent Selah Sue oder das deutsch-schweizerische Frauen-Duo Boy sind in ihrer musikalischen Klasse und mit ihren tollen Platten des Jahrgangs 2011 selber einzigartig genug, so dass sie gut ohne den Amy-Vergleich auskommen.

Und die Britin Adele, die mit «21» eines der Hit-Alben des Jahres abgeliefert hat, kann mit ihrem zurückhaltenden Auftreten geradezu als Anti-Winehouse gelten (und als Anti-Gaga/Anti-Lady-Gaga sowieso, doch dazu später mehr). Es gibt also keinen Mangel an aufstrebenden, verführerischen, selbstbewussten, interessanten weiblichen Popstimmen.

Bei den Männern sieht das schon etwas anders aus: Ein junger Entertainer vom Schlag eines Robbie Williams, ein Nachwuchs-Rapper mit der Kraft eines Eminem sind nicht auszumachen; von einem neuen Michael Jackson ganz zu schweigen. Aber vielleicht muss man gar nicht so hoch greifen, um einen Retter der Pop-Welt zu finden.

In Deutschland zumindest hat sich der bis dato unbekannte Berliner Tim Bendzko ganz nach vorn gesungen: Mit «Nur noch kurz die Welt retten» lieferte der 26-Jährige die ironisch-reflektierte Hymne für die Facebook- und iPhone-Generation. Sein Debütalbum «Wenn Worte meine Sprache wären» bewies schon im Titel - und noch mehr im Inhalt -, dass deutsches Liedermachertum nicht dröge und schwer daherkommen muss, sondern intelligent, witzig und poppig zugleich sein kann.

Ansonsten haben häufig die Alten den Jungen vorgemacht, wie man rockt: Herbert Grönemeyer (55) räumte mit «Schiffsverkehr» in den Hitlisten und an den Konzertkassen ab, Udo Lindenberg (65) brachte mit viel Tamtam und Kritikerlob sein Musical «Hinterm Horizont» in Berlin an den Start und landete mit seinem Album «MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic» einen Charts-Erfolg, Peter Maffay (62) ging erfolgreich mit seinem Märchendrachen «Tabaluga» auf Tour. Und das dürfte 2012 so weitergehen: Die Altrockerriege inklusive Marius Müller-Westernhagen (63) bereitet sich auf ausgedehnte Tourneen vor.