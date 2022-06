In der Galerie Mensing sind rund 50 Bilder und Skulpturen zu sehen, «die ganz im Zeichen von Sommer, Sonne, Strand und Lebensfreude stehen», wie die Agentur Iweco mitteilte. «Ich spreche eine Sprache, die jeder versteht. Meine Kunst ist sehr direkt, meine Botschaft Lebensfreude», sagte der gebürtige Brasilianer mit Wohnsitz in Florida. Britto hat sich mit kubistisch anmutenden Formen und leuchtenden Farben in der Pop-Art-Szene einen Namen gemacht. Zu seinen Sammlern zählen Prominente wie Arnold Schwarzenegger und Andre Agassi.