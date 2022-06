Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Polizisten sehen Job aus einer neuen Perspektive 10.07.2002, 22:00 Uhr

Das Personalkarussel bei der Polizei im Südkreis dreht sich: Im Rahmen der Personalentwicklung begegnen den Bürgern in Bad Rothenfelde, Bad Laer und Georgsmarienhütte zur Zeit neue Gesichter. Durch einen Ringtausch beim Polizeikommissariat Dissen in Zusammenarbeit mit dem Polizeikommissariat Georgsmarienhütte haben mehrere Beamten die Möglichkeit, neue Erfahrungen in ihrem Job zu machen.