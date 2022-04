Passanten hatten den Fluchtwagen der beiden extrem gefährlichen Kriminellen am Sonntag um 10.15 Uhr in Mülheim entdeckt. Um 11.03 Uhr griff das Einsatzkommando zu und bei Heckhoff klickten die Handschellen, teilte die Polizei Köln mit. Er wurde in Essen vernommen.

Nach Auskunft von Augenzeugen riegelten die Einsatzkräfte ein Einkaufszentrum in der Mülheimer Innenstadt ab. An den Zufahrtsstraßen wurde jedes Fahrzeug angehalten, Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten durchsuchten jeweils den Kofferraum. Der noch flüchtige Mörder gilt als extrem gefährlich und gewaltbereit.

Bei der Fahndung nach Michalski wurde am Sonntagnachmittag in Mülheim ein Mann mit dem noch flüchtigen Gewaltverbrecher verwechselt. Der Mann habe dem 46-Jährigen sehr ähnlich gesehen, er sei aber nicht festgenommen, sondern überprüft worden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich „definitiv nicht“ um Michalski handele, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Augenzeugen hatten beobachtet, dass die Einsatzkräfte den fälschlicherweise Verdächtigten gegen eine Schaufensterscheibe drückten und auf den Boden warfen. Der Mann wurde wieder freigelassen.

Die Polizei appellierte an Medienvertreter, die Fahndung nicht durch eine zu große Nähe zu möglichen Einsatzorten zu gefährden. „Neugierde kann vieles kaputtmachen. Die Polizei möchte kein zweites Gladbeck“, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Er spielte damit auf das Gladbecker Geiseldrama von 1988 an, bei dem Medienvertreter gleichauf mit der Polizei zwei Geiselgangstern auf ihrer Flucht folgten und auch Interviews mit ihnen führten.

Heckhoff sei bei seiner Festnahme bewaffnet gewesen. Er sei von Beamten in der Nähe des Fluchtautos gesehen worden. An einer günstigen Stelle wurde er dann laut Polizei festgenommen. Er blieb unverletzt, auch von den Einsatzkräften kam niemand zu Schaden. Ob sich der Geiselgangster widerstandslos festnehmen ließ, konnte der Sprecher nicht sagen. Warum die beiden Kriminellen sich in Mülheim aufhielten, war nicht bekannt. Möglicherweise spielt eine Rolle, dass Heckhoff einige Jahre dort gelebt hatte, bevor er ins Gefängnis kam.

Nach ihrer Flucht aus dem Aachener Gefängnis am Donnerstagabend hatten die Gangster insgesamt fünf Menschen in ihre Gewalt gebracht. Zunächst verschwanden Michalski und Heckhoff mit einem nach ersten Erkenntnissen zufällig vorbeikommenden Taxi nach Kerpen und stiegen dort mitsamt dem Fahrer in ein zweites Taxi um, das sie nach Köln brachte. Dort verlor sich auf dem Bahnhofsplatz ihre Spur. Am Freitagnachmittag zwangen Michalski und Heckhoff eine 19 Jahre alte Schülerin, sie mit ihrem Wagen nach Essen zu bringen. Als der Tank leer war, flüchteten die beiden zunächst zu Fuß weiter.

Gangster aßen, tranken und duschten bei Geiseln

Am Samstag hatten die Verbrecher ein Ehepaar in Essen-Werden überfallen und deren schwarzen BMW der 5-Reihe als Fluchtwagen benutzt. Wie aus einem Bericht der Kölner Polizei vom Sonntagabend hervorgeht, hatten die Schwerkriminellen den 56 Jahre alten Mann und seine 53 Jahre alte Frau etwa zehn Stunden in ihrer Gewalt. Michalski und Heckhoff seien gegen 8.00 Uhr in das Haus eingedrungen und hätten die Eheleute mit Schusswaffen gezwungen ruhigzubleiben.

„Sie aßen und tranken, guckten Fernsehen, duschten, zogen sich um, und einer der beiden schlief ein paar Stunden“, hieß es im Polizeibericht. Gegen 17.30 Uhr ließen sie sich von den Eheleuten in deren BMW nach Mülheim fahren. Dort setzten sie die beiden rund eine Stunde später ab und fuhren weiter.