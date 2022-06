Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Polizei sagt Unfalltod den Kampf an 26.07.2007, 22:00 Uhr

Der von der Verkehrswacht Melle e.V. und dem Polizeikommissariat Melle entwickelte Informationsanhänger zur Verhütung von Verkehrsunfällen ist in den vergangenen Wochen mit einem neuen Fahrzeugwrack ausgestattet worden, in dem während der Osterfeiertage 2007 zwei junge Menschen in Bayern den Tod fanden. Das Präsentationsobjekt wurde jetzt am Rande des Wochenmarktes im Beisein der neuen Meller Polizeichefin Christine Winter offiziell vorgestellt.