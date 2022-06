4000 Exemplare wurden inzwischen an den Grundschulen des Landkreis Emsland verteilt. Versteckt zwischen Rätselspaß und viel Platz zum Notieren der Hausaufgaben spricht das Landeskriminalamt Niedersachen eine Reihe ernster Fragen an. In spannenden Geschichten wird erzählt, wie Aische und ihre Freunde sich in brenzligen Situationen verhalten. ,,Von Gewalt über Diebstahl bis zur Verkehrssicherheit versucht das Heft, Präventionsthemen kindgerecht zu behandeln", erklärt Joachim Brinkhaus, Beauftragter für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Emsland.