Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Polizei fahndet mit Phantombild 20.12.2004, 23:00 Uhr

Nach dem Raubüberfall auf ein Schmuckgeschäft an der Amtsstraße in Sögel am Dienstag vergangener Woche fahndet die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter.