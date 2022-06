Die Maßnahme sei routinemäßig erfolgt, hieß es. Die Partie der DFB-Auswahl in Warschau ist das letzte EM-Spiel im Land des Co-Gastgebers Polen. Nach Angaben des Innenministers wurden alle Sicherheitskräfte in Polen in höhere Alarmbereitschaft versetzt. In Warschau sollten 6000 Einsatzkräfte für Ruhe und Ordnung sorgen.

Zuvor hatte ein Zwischenfall an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine für etwas Aufregung gesorgt. Medienberichten zufolge hatten Grenzpolizisten ein Floß mit Sprengkörpern abgefangen. Zudem sei ein Handy mit Fotos vom Warschauer Nationalstadion an Bord gewesen.