Polizeikommissar Michael Kattner von der Polizeistation Freren an der ersten Unfallstelle: "Die Autofahrer erkannten wohl teilweise nicht, wie glatt die Straßen waren oder sie ignorierten es. Uns kam ein Schulbus entgegen, der bei der glatten Straße viel zu schnell fuhr. Auch an den abgesicherten Unfallstellen wurde, auch von Lkw, vorbeigesaust". Der erste Unfall ereignete sich um 6.45 Uhr in Andervenne. Laut Polizei war eine 47-jährige Frerenerin auf der B 214 unterwegs nach Fürstenau. Auf gerader Strecke kam ihr BMW ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Seitenraum liegen. Ein vorbeikommender Autofahrer konnte die leicht verletzte Frau nach Einschlagen der Heckscheibe aus dem Fahrzeug befreien, er zog sich dabei leichte Schnittwunden zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der alarmierten Ortsfeuerwehr Andervenne brauchten nicht mehr einzugreifen. Der zweite Unfall ereignete sich um 8 Uhr in Freren-Venslage. Auch hier war ein Pkw nach Durchfahren einer Linkskurve auf der B 214 aufgrund der Straßenglätte ins Schleudern gekommen, der VW Golf überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Straßengraben liegen. Der 24-jährige Fahrer aus Freren konnte sich unverletzt selber retten. Die alarmierten Kräfte der Ortsfeuerwehr Freren brauchten nicht mehr tätig werden.