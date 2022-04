Zuvor hatte Baudezernent Martin Zeller vom Landkreis Emsland die Problematik am Beispiel einiger norddeutscher Gemeinden vorgestellt. Er zeigte, dass die gemeindliche Entwicklung vielerorts durch Mastanlagen beeinträchtigt ist. Zeller empfahl für Lähden eine Variante, die auch in der Gemeinde Garrel umgesetzt wurde: Dabei wird ein Bauleitplan für den gesamten Außenbereich der Gemeinde aufgestellt. Konkret heißt das, dass den Landwirten sogenannte Baufenster in der Nähe des eigenen Betriebes offen gehalten werden, auf denen die Errichtung von Ställen, auch gewerblichen, möglich ist.

Dafür wird im Vorhinein ein Gespräch geführt, wie die baulichen und betrieblichen Planungen am Hof sind, um danach über die Größe der ausgewiesenen Fläche zu entscheiden. Bölscher warnte: „Ich bitte die Landwirte um eine vernünftige Herangehensweise, denn der Entschluss dient dem Schutz der Umgebung. Man sollte also nicht Bauvorhaben für die nächsten 30 Jahre einplanen.“ Sollte sich der Betrieb stärker entwickeln als geplant, kann der Gemeinderat nämlich immer noch entscheiden, den Baubereich zu vergrößern.

Außerhalb dieser Flächen darf ohne Genehmigung des Rates jedoch nicht gebaut werden. Somit kann niemand, der keinen Betriebsstandort in Lähden hat, dort eine Mastanlage errichten. Auch finanzstarke Investoren aus dem In- und Ausland hätten so keine Möglichkeit mehr, industrielle Tierhaltungsanlagen auf Gemeindegebiet zu bauen. So antwortetet Zeller auf die Frage, was die Regelung in Bezug auf den in Lastrup geplanten Maststall bedeute: „Wenn der Rat am Montag den Beschluss fasst und eine Veränderungssperre beschließt, geht dieses Verfahren nicht weiter.“ Auch Zeller argumentierte für die Lösung nach dem Muster Garrel: „So können Sie als Landwirte sich Bauflächen rechtssicher verschaffen.“ Die mit der neuen Bauleitplanung verhängte Veränderungssperre soll verhindern, dass nun noch zahlreiche Anträge gestellt und damit die neuen Ziele unterlaufen werden.

Bernd Dörtelmann äußerte aus der Sicht der Landwirte: „Es ist eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera, aber wenn der Rat nichts macht, kommen Investoren von außen und suchen sich die weißen Flecken raus. Letztendlich müssen wir dem zustimmen, aber die betrieblichen Möglichkeiten müssen gewahrt bleiben.“

Der Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus versprach, dass die Baufenster nicht im Rathaus festgelegt würden, sondern von ausgewiesenen Experten von der Landwirtschaftskammer und in enger Abstimmung mit den Landwirten selbst. Er erklärte, dass die Entwicklung darauf hindeute, dass auch das Samtgemeindegebiet Herzlake überplant werde. Lähdens Bürgermeister Bernhard von der Ahe bekräftigte die Zustimmung: „Noch ist unser Raum nicht zugebaut. Wir haben jetzt noch eine Chance.“