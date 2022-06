Schlechte Nachrichten gab es auch aus dem Lager der Slowakei. Der Mainzer Karhan, mit 96 Länderspielen Rekord- Nationalspieler seines Landes, wird bei der WM in Südafrika vom 11. Juni bis 11. Juli wegen einer Verletzung definitiv fehlen. Erst in der Nachspielzeit verhinderte Spanien ein Remis gegen Saudi-Arabien.

Vor 26 700 Zuschauern in Innsbruck waren die Saudis durch Hawsawi in Führung gegangen (16. Minute). David Villa gelang vor der Pause der Ausgleich (30.). In den zweiten 45 Minuten schoss zunächst Xabi Alonso (58.) die Spanier in Front, die durch Al Sahlawi (74.) aber den Ausgleich hinnehmen mussten. Der eingewechselte Fernando Llorente sorgte schließlich mit seinem späten Tor (90.+2) für den 3:2 (1:1)- Erfolg gegen den krassen Außenseiter. Der eingewechselte Verteidiger Carlos Marchena blieb in seinem 50. Länderspiel in Serie unbesiegt und überbot damit den Uralt-Rekord von Brasiliens Garrincha.

Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion brachten die Neuseeländer vor 14 000 Zuschauern die Serben dank einer unorthodoxen, aber effizienten Taktik zum Verzweifeln. Mit einem 3-4-3-System, das sich bei Ballbesitz des Gegners in ein 5-4-1 verwandelte, ließen die diesmal ganz in Schwarz angetretenen «All Whites» Serbien keine Räume. Die beste Chance vergab Dortmunds Neven Subotic in der 38. Minute, als er aus zwei Metern per Kopf das Tor verfehlte.

Zuvor hatte der in Göppingen geborene Stürmer Shane Smeltz die Fußball-Exoten in Führung gebracht (22. Minute) - es blieb der einzige Treffer bis zum Schlusspfiff. Danach wurden aus dem serbischen Block Feuerwerkskörper gezündet und eine Flasche auf das Feld geworfen. Wenige Minuten vor Schluss stürmten einige Anhänger auf den Platz. Kapitän Nemanja Vidic und seine Kollegen versuchten, die Fans abzuhalten und die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.

Serbien trifft bei der WM in Gruppe D auf Deutschland, Ghana und Australien. Neuseeland spielt in Gruppe F gegen Weltmeister Italien, Paraguay und die Slowakei. Die Slowaken ereilte am Samstag nach dem 1:1 im WM-Test gegen Kamerun das WM-Aus ihres Kapitäns Karhan.

Dem für das vorläufige Aufgebot nominierten Routinier machte beim Trainingslager in Österreich wieder eine chronische Verletzung an der Achillessehne zu schaffen. «Ich habe zwar nur einen kleinen Riss, aber der genügt, dass ich nicht bei der WM starten kann», sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler der slowakischen Nachrichtenagentur SITA. «Bis zum Beginn der WM sind es zwar noch zwei Wochen. Ich sollte aber mindestens drei Wochen pausieren. Somit steht fest, dass ich zu Hause bleibe, statt zur WM zu fahren», wird Karhan auf der Internetseite des slowakischen Fußball-Verbandes weiter zitiert.