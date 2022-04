Und so soll es laut NDR ab jetzt jedes Jahr sein – Büttenwarder eifert dem Klassiker „Dinner for one“ nach. Doch kann man Kult programmieren? Sicher, Jan Fedder und Peter Heinrich Brix treiben als Kurt Brakelmann und Adsche Tönnsen seit über zehn Jahren erfolgreich ihren trockenen Schabernack auf dem Bildschirm. Aber ob dies reicht, um James und Miss Sophie das Wasser zu reichen?

Mit der heutigen Weihnachtsfolge kann man sich auf alle Fälle für Heiligabend in heitere Stimmung bringen. Das von Brakelmann inszenierte Büttenwarder Krippenspiel ist nämlich ein echter Spaß. Wenn Schönbiehl, Shorty und „Killerkralle“ Kuno als die Heiligen Drei Könige bei der dörflichen Generalprobe zu schauspielerischen Glanzleistungen auflaufen, Adsche seine Rolle als Maria allzu sehr verinnerlicht und Kurt finanziellen Nutzen aus dem Projekt ziehen will, läuft in der ländlichen Idylle in gewohnt schräger Art alles aus dem Ruder.

Wem dies alles noch nicht genug ist, dem sei am 1. Weihnachtstag um 22.35 Uhr das „Making of – Zu Besuch in Büttenwarder“ empfohlen. Vielleicht erfahren wir dort von unseren dösbaddeligen Dörflern, wie sie mit dem plattdeutschen Idiom zurechtkamen. Der Sound ist jedenfalls gut. Hör mal ’n beten to.