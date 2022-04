28 Jahre lang hat Dieter Hayen die Revierförsterei Nolle geleitet. Nun ist der Forstamtmann mit 59 Jahren in den Vorruhestand verabschiedet worden. Im Zuge der Forstreform wurde sein Revier Nolle mit der Helferner Revierförsterei zusammengelegt. Gleichzeitig ist das Forstamt Palsterkamp in Bad Rothenfelde gemeinsam mit dem Forstamt Lingen in die '"'Anstalt Niedersächsische Landesforsten'"' in Ankum übergegangen.

Vor allem für den Lernstandort Noller Schlucht hat sich Dieter Hayen seit dessen Gründung engagiert, '"'als Pionier in der Keimzelle der Umweltbildungszentren'"', wie der Leiter des Forstamtes Ankum, Bernd Schwietert, erklärte.

'"'Sie waren unser Vorzeige-Umweltbildungsförster'"', berichtete auch Hayens langjähriger Vorgesetzter Ott von Senfft, der bisherige Leiter des Forstamtes Palsterkamp. Dabei lag Hayen vor allem die ökologische Aufwertung der Bachläufe im Weser-Ems-Gebiet durch die Befreiung von Fichten und das Anpflanzen von Erlen und anderen Laubbäumen am Herzen. Aber auch für Holzlieferungen '"'just in time'"' und seine Computerkenntnisse ist Dieter Hayen im Südkreis bekannt. Von Senfft: '"'Sie übergeben Ihrem Nachfolger einen gepflegten Wald mit hoffnungsvoller Perspektive.'"'

Dieter Hayen blickt gern auf seine 42 Berufsjahre zurück. '"'Das Revier war so vielseitig und waldbaulich interessant, dass ich mich richtig austoben konnte.'"' Vor allem seinem ehemaligen Chef von Senfft dankte er darum für die '"'tolle Zusammenarbeit'"'.

Ott von Senfft beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit Projektarbeit für das Forstplanungsamt und an seinem Bad Rothenfelder Tele-Arbeitsplatz vor allem mit der Historie der Forstarbeit. Das Revier Nolle wird in Zukunft Franz-Josef Albers mitbetreuen, der Revierförster in Helfern.

Für das Forstamt Palsterkamp soll im Frühjahr ein möglichst solventer Käufer gefunden werden, um Geld in die Landeskasse zu spülen. Im Frühjahr wird das historische Wasserschlösschen bundesweit ausgeschrieben.