«Das Auswärtige Amt fördert insbesondere den Frauenfußball in Afrika und im Nahen Osten, wo Frauen häufig noch von Gewalt betroffen sind und unter Benachteiligung leiden», erklärte Pieper. Um den Frauenfußball in der Region zu stärken, hatte das Auswärtige Amt 2010 zum Beispiel den Arabia Cup gefördert, an dem acht Frauen-Nationalmannschaften aus der arabischen Welt teilnahmen.

Die Staatsministerin forderte die Regierungen der teilnehmenden Staaten zugleich auf, freie Berichterstattung über die WM zu gewährleisten: «Presse- und Meinungsfreiheit gehören zum Geist der Frauen-Fußballweltmeisterschaft. Daher ist es entscheidend, dass alle Medien ungehindert berichten können.»

In diesem Zusammenhang erneuerte Pieper ihren Appell an die Behörden von Äquatorialguinea, das beschlagnahmte Filmmaterial eines ZDF-Teams, das im Mai über Frauenfußball in dem Land recherchiert hatte, freizugeben.