In vielen Fragen waren sich alle Teilnehmer einig. Zum Beispiel darin, dass das Thema bereits wichtig ist und noch wichtiger werden könnte. Denn sollte sich, zusätzlich zu dem in Kürze entstehenden Plus-Supermarkt, noch ein weiterer Lebensmittel-Discounter in Hagen ansiedeln, scheint es um das Zentrum schlecht bestellt. '"'Solche Märkte bringen eine Bäckerei und eine Fleischerei gleich mit'"', sagte Heiner Morgret vom Hagener Touristikverein. Die große Gefahr sei dann, dass sich zahlreiche Geschäfte um den Supermarkt herum niederlassen wollten. So entstünde ein neues Zentrum. Wie lange ginge das gut? Fünf Jahre, schätzt Morgret, dann wäre es um den Ortskern geschehen.

Das zweite Problem: Die Konkurrenz ist groß. Oesede und Osnabrück werden als Einkaufsstätten gerne genutzt - zuweilen werden sie dem Hagener Zentrum vorgezogen. Oder um es mit den Worten von Heiner Morgret zu sagen: '"'Wir können hier eigentlich alles haben, irgendwas wird immer fehlen, und das findet sich in Oesede oder Osnabrück.'"'

Also war die Frage: Wohin soll Hagen gehen? Was dort vor allem fehlt, sind attraktive Bekleidungsgeschäfte für junge Leute oder für Menschen um die 40 Jahre. Auch darin waren sich alle einig.

Vor allem aber werde ein Ortskern benötigt, in dem alles bequem zu Fuß zu erreichen ist. Also zogen die Beteiligten per Overheadprojektor und Folie einen Kreis um das Zentrum, in dem dies möglich ist. Und bei der Suche nach Flächen, auf denen eine Erweiterung innerhalb dieses Kreises machbar ist, ließen sich gleich mehrere finden. Eine Grünfläche am südlichen Rand beispielsweise, auf der in Kirmeszeiten die Wohnwagen abgestellt werden, oder das Gelände der ehemaligen Gaststätte Klapper.

Von der Gemeinde und dem Rat erhoffe man sich eine langfristige Ortsplanung, so unterstrichen die Teilnehmer. Auch ein geschicktes Stadtmarketing könne helfen. So entwickelten alle Beteiligten Stück für Stück eine Perspektive für das Zentrum. Und schließlich fand sich auch wieder ein Funken Optimismus in der Diskussion. So sagte ein Teilnehmer schließlich: '"'Wir werden kein Oesede werden, aber ein Hagen ist doch auch schön.'"'