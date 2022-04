In Berlin seien einige ICE am Morgen aber nicht pünktlich abgefahren, sagte der Sprecher.Der Ersatzfahrplan sei wie geplant angelaufen, sagte der Bahn- Sprecher. Im S-Bahnverkehr in Stuttgart und in Hessen fährt den Angaben zufolge etwa ein Drittel der Züge. In der Berliner Innenstadt verkehrten die S-Bahnen im 20-Minuten-Takt, in den Außenbezirken im 40-Minuten-Takt.