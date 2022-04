Besucher eines Internet-Cafes in China. Peking beharrt in Sachen Zensur auf der Anwendung seiner Gesetze. (Archivbild) FOTO: Archiv Vermischtes Peking: Keine Änderung der Zensur-Politik 14.01.2010, 09:34 Uhr

Im Streit zwischen dem Internetkonzern Google und China um die anhaltende Zensur bleibt die Regierung in Peking hart. Ausländische Internetfirmen müssten sich bei ihrer Tätigkeit in China an chinesische Gesetze halten, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Jiang Yu.