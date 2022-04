8000 Anhänger des FC St. Pauli werden in Fürth erwartet, wo die Kiezkicker den fünften Aufstieg in der Vereinsgeschichte perfekt machen wollen. Im ausverkauften Augsburger Stadion werden 31 000 Zuschauer dabei sein, wenn der FCA im Derby gegen den TSV 1860 München um seine wohl letzte Chance um Platz zwei spielt. 8000 FCK-Fans wollen bei Fast-Absteiger Koblenz mit Lautern die Meisterschaft feiern. Auch der Abstiegskampf füllt die Kassen. Für das Ost-Derby in Rostock gibt es so gut wie keine Tickets mehr.