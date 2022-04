Das Werk soll eine Liebesromanze sein, schrieb die «New York Times». Es sei eine gute dreiviertel Stunde lang und habe vier oder fünf Haupt- und etwa 40 Nebenrollen. Die Choreographie zu McCartneys Musik soll New Yorks Ballettchef Peter Martins schreiben. Der erste der vier Akte werde bereits am Lincoln Center, Heimat der Metropolitan Opera und der New Yorker Philharmoniker, geprobt. Dabei werde McCartney von dem Komponisten John Wilson unterstützt, um die Orchestrierung abzustimmen.