Nach dem Marienhospital Osnabrück (MHO) und dem Franziskus-Hospital Harderberg erhielt jetzt auch das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln ein Qualitätssiegel, das dem Krankenhaus ein hohes Qualitätsniveau auf der Basis christlicher Werte bescheinigt. Damit sind alle Häuser der Managementgesellschaft katholischer Krankenhäuser in der Region Osnabrück (MKO) zertifiziert.

Das jüngste Zertifikat für das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln überreichte der Geschäftsführer der Zertifizierungsgesellschaft proCum Cert, Clemens-Goswin Gattinger, im Rahmen einer Feierstunde, der ein Gottesdienst in der Krankenhauskapelle vorangegangen war. Gattinger hob das besondere Engagement der Krankenhaus-Mitarbeiter hervor: '"'Sie machen deutlich, dass das Qualitätssystem tagtäglich gelebt wird.'"' Verwaltungsdirektor Norbert Wemhoff betonte, dass '"'wir messbare Qualitätsziele umgesetzt haben zum Wohle der uns anvertrauten Patienten.'"' Sie profitierten von '"'guten Leistungen und bester Versorgung.'"'

Die Generalökonomin der Thuiner Schwestern, Schwester M. Electa d'Endel, sagte, das Gütesiegel zeige deutlich, dass '"'hier Qualität erbracht wird'"' und das sei im heutigen Wettbewerb unerlässlich. Auch früher schon sei Qualität in diesem Haus ein Markenzeichen gewesen, nur habe es dafür keine Urkunde gegeben: '"'Der gute Ruf eines Krankenhauses ist immer das beste Gütesiegel.'"'

Der Qualitätsmanagement-Koordinator am Klinikum St. Georg, Thomas Lensing, zeigte konkrete Beispiele dafür auf, woran Qualität im Krankenhaus erkennbar ist: Dazu zählte er auch die Freundlichkeit und Gastlichkeit, mit der Patienten und Besucher bereits an der Eingangstür empfangen würden. Es herrsche eine besondere Atmosphäre, sagte er. Das Erfolgsgeheimnis liege darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich vielfach mit außerordentlichem Engagement und Enthusiasmus den großen und kleinen Aufgaben des Krankenhausalltags stellten.

Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Winfried Hardinghaus dankte allen, die am Zertifizierungsprozess beteiligt waren: Es sei nun wichtig, den hohen Qualitätsstandard fortzuführen. Für die Mitarbeitervertretung unterstrich Laurenz Uhlenkamp, dass das Zertifikat das Verdienst all derer sei, '"'die Tag und Nacht einen guten Job machen.'"'

Einen besonderen Dank richtete Verwaltungsdirektor Norbert Wemhoff an den Katholischen Krankenhausverband Deutschlands (KKVD) und den Katholischen Krankenhausverband der Diözese Osnabrück für ihr Engagement und die finanzielle Unterstützung sowie an den Caritasverband Osnabrück für die Federführung bei der Umsetzung des Modellprojektes in Ostercappeln.