Die Stellplätze könnten auf einer wassergebundenen Schotterdecke mit Naturstein angedeutet werden, erläuterte Beckmann während der Sitzung des Bauausschusses. So bleibe der parkähnliche Charakter am Schultenhof mit dem benachbarten Bauerngarten gewahrt. Parken im Park nannte Beckmann seinen Vorschlag, der im Ausschuss für viel Skepsis sorgte.

Die Gemeinde Mettingen hatte Architekt Beckmann damit beauftragt, Pläne zum Ausbau der Sunderstraße zu entwickeln. Dabei sollte er auch Vorschläge für zusätzliche Parkmöglichkeiten für Dauerparker rund um die Sunderstraße machen. Hintergrund: Wenn am alten Rathausplatz wie vorgesehen ein Supermarkt eröffnet, fallen die Stellflächen zwischen altem Rathaus und Sparkasse als Dauerparkplätze weg. Denn die benötigt der Markt als Kurzzeit-Stellplätze für seine Kunden. Auf der Wiese des Schultenhofes entlang der Recker Straße ließen sich grundsätzlich mehr als 20 Parkplätze sowie Stellflächen für vier Busse in die Landschaft integrieren. Das sei aber ein sehr sensibler Bereich, warnte der Planer. Das wurde auch während der anschließenden Diskussion im Ausschuss deutlich.

„Wir sollten nicht mehr Blech als nötig auf dem Schultenhof produzieren“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses Reinhard Stermann (SPD). Bürgermeister Helmut Kellinghaus betonte, dass diese Pläne natürlich mit dem Eigentümer und dem Heimatverein abgestimmt werden müssten. Gertrud Lagemann (CDU) warnte davor, dass Dauerparkplätze, die nicht direkt im Ortskern liegen, oft nicht angenommen würden. Das Risiko bestehe auch am Schultenhof.

Vorschlag: Tiefgarage

Einigen Ratsmitgliedern war vielmehr Beckmanns Vorschlag, unter dem neuen Lebensmittelmarkt am Rathausplatz doch eine Tiefgarage anzulegen, sehr sympathisch. Da der Investor über dem Supermarkt Wohnungen plane, seien Tiefgaragenplätze für die Mieter optimal, so Beckmann. Dem stimmte Frank Denzol (FDP) zu. „Wir müssen uns genau überlegen, wie viel zusätzliche Fläche wir für Autos versiegeln wollen.“ Auch er warnte vor zu viel Verkehr am Schultenhof.

Zentrales Problem beim Bau einer Tiefgarage sei die Finanzierung, erklärte Mettingens Bauamtsleiter Michael Krause-Hettlage. Eine Garage lohne sich für den Investor nur mit wenigen Stellplätzen für die Mieter. Sollten dort mehr Parkflächen entstehen, werde er die Kosten nicht allein tragen. Dann stehe die Gemeinde vor der Entscheidung, ob sie sich an den Kosten beteiligen wolle. Eine mit Steuermitteln finanzierte Tiefgarage lehnte Hans-Dieter Dreßler (SPD) kategorisch ab.