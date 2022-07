Kürzlich twitterte sie: «Ich liebe es, um die Welt zu jetten. Es ist ein Riesenspaß.» Zuletzt ist sie jetzt von Mumbai auf die spanische Ferieninsel Ibiza gereist, wo sie an einer Preisverleihung für DJs teilnahm. Der jüngste Twitter-Kommentar der US-Blondine: «Hatte so viel Spaß bei den DJ Awards. Bin so stolz auf meinen Freund und Produzenten DJ Afrojack, dass er den Preis 'Remixer des Jahres' gewonnen hat. Er ist der Beste!»