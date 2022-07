Lewis Hamilton lässt sich in der Boxengasse am Hockenheimring mit weiblichen Fans fotografieren. FOTO: Bernd Weißbrod up-down up-down Vermischtes Paparazzi und PS: Hamilton im Club der 100er 20.07.2012, 10:04 Uhr

Die jüngsten Bilder zeigten Lewis Hamilton in übermütiger Feierlaune mit Jeans, Kappe und Lederjacke. Es war Partytime bis in die frühen Morgenstunden in einem Londoner Hotel.