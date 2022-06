Otto Pankok hat vor dem Zweiten Weltkrieg, von 1924 bis 1938, regelmäßig für die Düsseldorfer Tageszeitung "Der Mittag" gearbeitet. Markenzeichen dieses gerade erst auf den Markt gekommenen Blattes waren die Zeichnungen Pankoks und anderer Zeichner. Als nach dem Ersten Weltkrieg technisch erstmals in größerem Maße die Möglichkeit bestand und natürlich auch reichlich genutzt wurde, die Weltnachrichten mit Fotos zu illustrieren, entschieden sich einige Verlage, darunter Droste in Düsseldorf, Künstler als Illustratoren einzusetzen. Das diente einerseits dem Profil der Zeitung und andererseits dem Künstler.

Da Pankok im Normalfall keine Aufträge erfüllte, sondern Bilder angeboten hat, ist ein riesiger Fundus von Zeitungen entstanden (von den ca. 4000 Blättern finden sich annähernd 2400 gedruckt im "Mittag" wieder). 50 dieser Werke werden jetzt in Meppen ausgestellt.

Zeitgleich zur Eröffnung der Ausstellung, die am 8. März um 18.30 Uhr im Meppener Kunstzentrum stattfindet, wird Band 4 des Otto-Pankok-Werksverzeichnisses erscheinen, in dem eben diese Pressezeichnungen einzeln aufgeführt sind. Der Band, der mit 400 Abbildungen illustriert ist, wurde von Dr. Wolfgang Fenner aus Wuppertal bearbeitet. Er wird auch in die Meppener Ausstellung einführen, bei deren Eröffnung Pankoks Tochter Eva anwesend ist.