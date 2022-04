Ford, wie sein Sprössling genannt werde, würde jedoch bereits die Kunst des großen Auftritts beherrschen. «Wenn er in den Raum kommt, dann zieht er die ganze Aufmerksamkeit auf sich», so der Schauspieler. «Er ist ein bisschen wie Steve McQueen in 'Die glorreichen Sieben', als er nicht viel Text hatte. Man muss nur eine Kamera auf ihn richten und er ist in der Lage, die Leinwand zu füllen. Ich habe das Gefühl, (mein Sohn) geht mehr in diese Richtung», scherzte Wilson. Mutter des Kleinen ist Wilsons Freundin Jade Duell.