Der Mittelstürmer der 54er Weltmeistermannschaft wurde dekoriert wie ein Staatsmann. Der rheinland-pfälzische Landesvater Kurt Beck verlieh ihm dabei das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik, auch vom DFB gab es die höchste Auszeichnung. Nach all den Lobpreisungen aus berufenem Munde wunderte sich Ottmar Walter, „ob das alles zutrifft, was in den Reden über mich gesagt wurde. Am Ende habe ich es geglaubt.“

Jeder glaubt Ottmar Walter die Rührung, wenn ihm beim Erzählen schon mal die Augen feucht werden, es ihm „kalt den Rücken runterläuft“ und er sich heute – als würde er träumen – ins Gedächtnis ruft, „dass wirklich wahr ist, was wir damals geschafft haben. Das Wunder von Bern – das war ein Wunder.“

Dass er überhaupt mitspielte, war auch ein Wunder. „Als ich aus dem Krieg nach Hause kam, hätte ich nicht mehr geglaubt, noch 13 Jahre Hochleistung bringen zu können.“ Mit zwanzig Jahren hatte er ein Seegefecht als einer von elf Marinesoldaten der 136-Mann-Besatzung überlebt, war aber im rechten Knie schwer verwundet worden. Das Bein drohte steif zu werden. Nach dem 80. Geburtstag wurde das Knie zum siebten Mal operiert. Ohne Stock geht’s nicht mehr.

Dennoch: „Mir geht’s gut, solange die Prothesen halten“, pflegt er mit seinem Wohlbefinden zu kokettieren. „Vielleicht mache ich die Hundert voll.“ Die Nach-Bern-Probleme, als auch er sich im alltäglichen Leben nicht zurechtfand, hat Ottmar Walter lange hinter sich. „Seit 1968 habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Darauf bin ich stolz.“

Mit dem Krieg – und dem großen Bruder – hängt wohl auch die Verklärung seines Debüts im ersten Nachkriegsländerspiel Deutschland - Schweiz am 22. November 1950 zusammen. In seinen Erzählungen vom ersten Länderspiel in Stuttgart schwingen mehr Emotionen mit als beim Berner Endspiel. Fritz Walter war verletzt. Die Presse erwartete – und forderte – daher den Fürther Torjäger Horst Schade als Mittelstürmer. Ohne Fritz sei Ottmar Walter nur die Hälfte wert, hieß es. „So’n Mist“, entfährt es ihm heute noch. Doch Sepp Herberger stand zu ihm, und „Ottes“ wurde beim 1:0-Sieg über die Schweiz zum besten Spieler auf dem Platz.