Die Christen übernahmen später den Brauch als Symbol für Christi Sieg über den Tod.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Hof Große Albers in Glane von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Heimatverein Glane ein interessantes Osterfeuer. Die Glaner Blauröcke bauen in mühevoller Arbeit ein Osterfeuer in Blockhausbauweise in Pyramidenform. Das Highlight wird Form und Höhe des Bauwerkes sein. Die Kerze in der Hofklause Große Albers wird mit der Osterkerze aus der Kirche entzündet, und das Osterfeuer wiederum mit dem Feuer dieser Kerze angefacht. Für die Kinder gibt es ab 17 Uhr ein Programm mit Kinderdisco, Karussell, Hüpfburg, Stockbrot backen und '"'Fliegendem'"' Teppich (nur bei gutem Wetter). Der Nachwuchs der Glaner Feuerwehr führt wegen der großen Nachfrage wieder einen '"'Songcontest'"' durch. Die älteren Besucher begeben sich mit DJ Bello auf einen musikalischen Streifzug durch Glane. Erstmals gibt es in diesem Jahr die '"'Glaner Bierbörse'"'. Der Preis aller Getränke, die in der '"'Börse gehandelt'"' werden, wird durch die Nachfrage bestimmt. Ab 19 Uhr brennt das Osterfeuer des Wandervereins Teutoburg auf dem Platz Am Zuschlag in Bad Iburg-Sentrup. Die Kur und Touristik Bad Rothenfelde GmbH lädt am Ostersonntag, 23. März, zum Osterfeuer in den Konzertgarten ein. Um 19 Uhr wird ein Buchenfeuer entzündet, und wenn die Witterung es zulässt, gibt es Livemusik dazu. Als besonderes Osterei werden in diesem Jahr erstmals Bad Rothenfelder Sole-Soleier angeboten. Weitere Imbiss- und Getränkestände stehen bereit.

Am Ostersonntag findet das Osterfeuer der Ortsfeuerwehr Hilter statt. Um 19 Uhr sind die Bürger eingeladen, zum Feuerwehrhaus nach Hilter zu kommen. Für Musik, Tanz am Osterfeuer und Bewirtung ist gesorgt. Am Kreisel macht auch der '"'Egon Wasserspaß'"' auf diese Veranstaltung aufmerksam. Das traditionelle Osterfeuer des BSV Müschen findet am Ostersonntag, 18.30 Uhr, auf dem Schützenplatz Müschen statt. Die Schützenkönigin Angelika Richter wird dieses um 18.30 Uhr entzünden. Auf dem Schützenplatz des SV Aschen wird am Sonntag das Feuer bei hereinbrechender Dunkelheit angezündet. Es gibt Würstchenbuden und Biertheken, und zur Unterhaltung spielt der Spielmannszug. Auf dem Röwekamp entzündet der Schützenverein Dissen das Feuer und die Kleingärtner auf der Biowiese am Nordring. Das traditionelle Gemeindeosterfeuer in Füchtorf wird am Ostersonntag wieder von den Füchtorfer Kommunionkindern und Dechant Norbert Ketteler an der Pension Buschkotten angezündet. Ab 22 Uhr lockt dann der 13. Osterball im Festzelt mit Musik von Frank Otte´s '"'Connexionf'"'. Ostersonntag um 17 Uhr wird das Osterfeuer in Bad Laer nach einem alten Brauch von einem der ältesten Bürger des Ortsteiles Laer auf dem Blomberg angezündet. Der Kur- und Verkehrsverein Bad Laer, die Freiwillige Feuerwehr Bad Laer und die Königswache des Bürgerschützenvereins Bad Laer sind die Ausrichter. Die Musikkapelle Bad Laer spielt bereits ab 16 Uhr in der Nähe des Osterfeuers österliche und frühlingshafte Klänge. Zum Osterfeuer laden auch der Schützenverein Hankenberge-Wellendorf und die Kolpingsfamilie Wellendorf am Ostersonntag ab 19 Uhr auf den Schützenplatz ein. Der Schützenverein Borgloh und der MGV Borgloh laden zum gemeinsamen Singen am Osterfeuer ein. Ostersonntag um 19 Uhr wird das Feuer auf dem Schützenplatz am Hollenberg entzündet, danach gemütliches Beisammensein im Schützenhaus.