Nachdem sich das Unwetter gegen Mittag mit immer heftiger werdenden Sturmböen angekündigt hatte, traten gegen 16 Uhr die ersten größeren Schäden ein. So mussten Mitglieder der Ortsfeuerwehr Tittingdorf in den Grenzbereich von Barkhausen und Eicken-Bruche ausrücken, nachdem der Orkan dort einen Baum auf die Barkhausener Straße gedrückt hatte. Während die Feuerwehrleute das Hindernis aus dem Weg räumten, gab es abermals Alarm - diesmal für die Ortsfeuerwehr Melle-Mitte. '"'Im Bereich der Waldstraße hatte der Sturm zwei Bäume entwurzelt'"', berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Ludger Flohre, dessen Kollegen die Baumstämme unter Einsatz von Kettensägen zerkleinerten und beiseite schafften. Da die Gefahr bestand, dass weitere Bäume durch den Sturm zu Boden gingen, wurde die Waldstraße von Mitarbeitern des Baubetriebsdienstes gesperrt. Etwa zeitgleich blockierte ein Baum die Kellenbergstraße in Markendorf. Mitglieder der örtlichen Feuerwehr machten sich auf den Weg, um für freie Fahrt zu sorgen.

Auch in Buer blieb der Orkan nicht ohne Folgen: Am Ehrenmal auf dem Alten Friedhof hielt ein mächtiger Baum den Böen nicht mehr stand und stürzte um. Dabei wurde ein Teil der Zuwegung zur Gedenkstätte beschädigt. Außerdem begruben Stamm und Baumkrone mehrere Gräber unter sich. Dabei kam es zu Beschädigungen an einigen Grabsteinen.

'"'Da wir nicht ausschließen konnten, dass weitere Bäume entwurzelt wurden, sperrten wir den Friedhof vorsorglich ab'"', so der Bueraner Ortsbrandmeister Manfred Rauer, der mit mehreren Feuerwehrleuten vor Ort im Einsatz war. Der Wehrführer appellierte an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde als Trägerin des Friedhofs, die übrigen Bäume im Umfeld des Ehrenmals auf ihre Standfestigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu fällen.

Zu einem Hochwassereinsatz mussten Mitglieder der Ortsfeuerwehr Riemsloh ausrücken, nachdem ein Regenrückhaltebecken auf einem Anwesen an der Bruchmühlener Straße über die Ufer getreten war. '"'Da das Wasser in benachbarte Häuser zu laufen drohte, setzten wir eine Tragkraftspritze ein, um den Pegel zu senken'"', so Stadtbrandmeister Karl-Heinz Meyer.

Auch Beamte der Polizei in Melle waren während des Unwetters im Einsatz. '"'In Wellingholzhausen zog eine Funkstreife einen Baum von der Dissener Straße'"', führte Dienstabteilungsleiter Ernst-Hermann Theiling aus. Zudem hätten Polizisten in Dielingdorf Baumschnitt von der Haller Straße geräumt und auf der Plettenberger Straße in Melle-Mitte umgestürzte Absperrbarken wieder aufgerichtet.

Der letzte Einsatz des Tages: Männer der Ortsfeuerwehr Melle-Mitte brachen zur Bergstraße auf, da dort ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockierte. In diesem Fall benötigten die Helfer rund 45 Minuten, um das Hindernis - Stammdurchmesser 50 Zentimeter - zu beseitigen.