In ihrem Optimismus sind Trainer und Spieler des FSV Mainz 05 internationale Spitze, auf dem Platz muss der Fußball-Bundesligist den Nachweis erst noch erbringen. «Wir sind davon überzeugt, dass wir in Rumänien gewinnen. Wir schaffen das», sagte Coach Thomas Tuchel vor dem Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag gegen Gaz Metan Medias.