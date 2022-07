'"'Hokus - Pokus! Großeltern auf Wunsch'"' heißt das Projekt, das das Mütterzentrum Anfang Februar mit Unterstützung der Freiwilligen-Agentur ins Leben gerufen hat. Frauen und Männer über 50, die Freude am Umgang mit Kindern haben, werden als '"'Großeltern auf Wunsch'"' an Familien oder allein Erziehende vermittelt.

Möglich ist vieles: vorlesen, Geschichten aus der eigenen Kindheit und Jugend erzählen, spielen, Fotoalben oder Bilderbücher anschauen, malen, basteln, Plätzchen backen, Zoo- und Spielplatzbesuche. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

'"'Jetzt geht`s los!'"' freuten sich die Initiatoren im Februar. Los ging es in der Tat, aber einseitig. Eltern haben großes Interesse an dem Projekt. 26 Anfragen gibt es nach Auskunft von Christa Reichel vom Mütterzentrum derzeit auf der Warteliste. Nur an den erwünschten Großeltern mangelt es, so dass es bisher erst ganze zwei Vermittlungen gab.

Christa Reichel und Ulrich Freisel von der Freiwilligen-Agentur können sich die Zurückhaltung nicht erklären. Große Hoffnung setzten sie auf eine Werbekampagne, bei der sie genau die richtige Zielgruppe ansprechen konnten - beim Seniorenkarneval. 1000 Flugblätter wurden beim Einlass an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Doch es kam nicht eine Rückmeldung.

'"'Jeder hat doch was davon'"', wirbt Freisel für das Projekt: Die Großeltern auf Wunsch können ihre Zeit, Geduld, Herzlichkeit und Lebenserfahrung einsetzen, um Eltern bei der Kinderbetreuung zu unterstützen und selber viel Freude dabei haben. Die Eltern können mal zusammen ausgehen, Einkäufe erledigen oder etwas Zeit für sich haben.

Eine regelmäßige Verpflichtung gibt es nicht. Die Einsätze richten sich allein nach der Zeit der Großeltern. Interessierte Senioren füllen ebenso wie Eltern einen Fragebogen aus, so dass Christa Reichel wohnortnah die zusammenbringen kann, die am besten zueinander passen. Eine Aufwandsentschädigung oder Hilfe auf Gegenseitigkeit können frei vereinbart werden.