Vom 23. bis 25. Mai geht es in Düsseldorf in den Spielen gegen Taiwan, Kuba und Spanien um die Olympia-Qualifikation für das Team von Stelian Moculescu. Physiotherapeut Hansi Groth (56) aus dem Volleyball-Altkreis Wittlage wird dabei sein.

Selbstverständlich. Die deutschen Volleyballer sind heute eine hervorragende Adresse. Dank Trainer Moculescu und seiner gezielten Aufbauarbeit und dank der Jungs, die sich richtig reinhängen. In meinem Alter wäre die Olympiade in China eine Krönung. Ja, das kann man so sagen.

Was fällt Ihnen zu Volleyball ganz grundsätzlich ein?

Volleyball ist ein packender und komplexer Sport. Volleyball erfordert eine intelligente Spielweise, taktisches Verständnis und eine besondere körperliche Leistungsfähigkeit, zum Beispiel bei Schnellkraft und Ausdauer. Volleyballer auf Topniveau sind umfassend ausgebildete Athleten. Aber in Deutschland hat seit Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung kaum ein Mannschaftssport gegen Fußball eine richtige Chance.

Ich persönlich verbinde mit Volleyball unvergessliche Momente. Durch Volleyball habe ich viel von der Welt gesehen. Mit der Nationalmannschaft in Brasilien vor 20000 Fans, das war sagenhaft. Aber auch an die die Aufstiege mit dem VfL Lintorf in die 2. Bundesliga und an extrem spannende Spiele mit Lintorf denke ich gerne zurück.

Außerdem ist es toll zu sehen, wie sich junge Talente, die man noch im Lintorfer Trikot kennt, weiterentwickeln – und die man dann in der Nationalmannschaft wiedersieht.