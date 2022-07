Abstimmungsgespräche von Straßenbauverwaltung Osnabrück, Bundeswehr und Wehrbereichsverwaltung, die noch einige Wochen in Anspruch nehmen dürften, machen jedoch die Verschiebung in das Frühjahr 2010 hinein erforderlich.

Eine Winterbaustelle wird damit vermieden, betont 1. Samtgemeinderat Manfred Fiss und erläutert die Hintergründe. Neben einer komplett ampelgesteuerten Famila-Kreuzung mit einem von der Farwicker Straße aus gesehen rechtsseitigen Fuß- und Radweg an der Straße Kramerhagen sehe die Planung auch einen kombinierten oder getrennt geführten Radweg an der Oldenburger Straße in Richtung Essen vor. Diese Planung mache die Einschränkung des Verkehrsraumes für Lkw und Pkw erforderlich.

Um das Projekt schnell zu verwirklichen und das etwa ein Jahr dauernde Planfeststellungsverfahren zu vermeiden, müsse in Abstimmung aller Beteiligten ein Planfeststellungsverzicht erreicht werden. Im Rahmen dieses Verfahrens habe die Bundeswehr geltend gemacht, dass eine schmalere Straßenbreite nach ihren Richtlinien nicht geeignet sei, militärische Schwertransporte aufzunehmen.

Die Gespräche, die derzeit geführt würden, hätten das Ziel, diese Bedenken auszuräumen und Einigkeit zu erzielen. Gelinge dies nicht, so müsse neu geplant werden. Keinesfalls werde die Maßnahme storniert. Und auch die Mittel – die Kosten teilen sich Bund (Bundesstraße 68 und Radwege) und Stadt (Gehwege und Parkstreifen) – stünden bei einer Verschiebung auf 2010 weiterhin zur Verfügung.