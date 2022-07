Das Haushaltsbuch hat Gesine M. bei der Allgemeinen Sozialen Beratung (ASB) bekommen, damit sich die Großfamilie einen Überblick über ihr monatliches Einkommen und die Ausgaben verschafft und ihr Budget einhält. In einer scheinbar ausweglosen finanziellen Situation hat die 30-Jährige hier vor zwei Wochen um Hilfe gebeten.

Beim ersten Beratungsgespräch mit Dipl.-Sozialpädagogin Maria Drochner von der ASB wurde schnell klar, das die Familie eine intensive Beratung und weitere Hilfe benötigt. Finanzielle Probleme der Familie sowie gesundheitliche Probleme der überforderten Mutter machten weitere Beratungstermine nötig. '"'Wichtig ist es, dass die Menschen, die zu uns kommen, einen Gesprächspartner für ihre persönlichen Bedürfnisse vorfinden, jemanden, der ein offenes Ohr für ihre Belange hat'"', so Drochner.

Maria Drochner hat ein offenes Ohr. Sie zieht nun regelmäßig mit Gesine M. eine Ausgabenbilanz, denn das Einkommen der achtköpfigen Familie ist nicht gerade üppig. Vater Erik arbeitet als Lkw-Fahrer in Osnabrück und bezieht unterstützendes Arbeitslosengeld II. Finanziell belastet wird die Familie aktuell zudem noch durch offene Energie-Rechnungen. Für die überforderte Mutter machte Maria Drochner einen Termin bei Monika Durschlag von der Kur- und Erholungsberatung der Caritas. Sie berät und unterstützt Gesine M. bei allen Belangen rund um die Kur.

Die Allgemeine Soziale Beratungsstelle des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Osnabrück konnte im letzten Jahr über 700 Menschen in Notlagen helfen. Maria Drochner ist es wichtig, Hausfrauen wie Gesine M. Möglichkeiten aufzuzeigen, für sich selbst neue Kraft zu sammeln: '"'Die Mütter sollen überlegen, wie sie in ihrem Alltag für sich Freiräume schaffen können, um so neue Kraft für sich und die Familie zu tanken'"', so Drochner.

Das '"'Bersenbrücker Kreisblatt'"' und der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück stellen mit der Aktion '"'Hilfe für Menschen in Not'"' Beratungsmöglichkeiten der Caritas näher vor. Die Spenden der Leser des '"'Bersenbrücker Kreisblattes'"' sollen direkt und ohne Abstriche für den Erhalt von Arbeitsplätzen im Sozialen Kaufhaus in Bersenbrück verwendet werden. Spendenquittungen (ab 100 Euro) werden nach Abschluss der Aktion von der Caritas ausgestellt.